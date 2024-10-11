Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs Geliyor - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs Geliyor

Sakarya\'ya 5 Yeni Metrobüs Geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan 100 milyon TL'lik kaynak yetkisiyle şehre yeni 5 metrobüs kazandıracaklarını açıkladı. Metrobüsler, modern ve doğa dostu özellikleriyle toplu taşıma hizmetine katkı sağlayacak.

11.10.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alacağı 100 milyon TL'lik kaynak yetkisiyle yeni metrobüsleri şehrin ulaşımına kazandıracak. 21 buçuk metre uzunluğunda, son teknoloji ve doğa dostu metrobüsler, belirlenen güzergahta inşa edilecek yeni ulaşım aksı tamamlandığında hizmete başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayatın her alanında olduğu gibi ulaşımda da yepyeni bir stratejiyle altyapıya güç kazandırıyor. Bir süre önce raylı sistemde yaşanan gelişmeyi açıklayan, 23 yeni otobüsü ulaşım filosuna dahil eden Alemdar, araç filosuna yeni metrobüslerin de dahil edilerek, ulaşım altyapısına güç katacaklarını açıkladı. Alemdar, mecliste alacağı yetkiyle 100 milyonluk yatırımla 5 metrobüsü ulaşıma kazandıracak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, metrobüsler için güzergahları belirledi. Metrobüslerin ulaşım sağlayacağı bölünmüş yolun projeleri hazırlanıyor. Bu aks tamamlandığında da metrobüsler vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Yaşanan son güzel gelişmeyi paylaşan Başkan Alemdar, meclis toplantısının ardından metrobüslerle ulaşım için, resmi sürecin resmen başlamış olacağını kaydetti. Sakarya ulaşımı için gereken adımları kararlılıkla attıklarını açıklayan Alemdar, "Ulaşımda indirimi başlattık, 23 otobüsü filomuza dahil ettik. Hamdolsun raylı sistemde güzel gelişmeleri hemşehrilerimizle paylaştık. Şimdi de metrobüslerin alımı için süreci resmen başlatıyoruz. Ulaşım ekibimiz gerekli fizibilite çalışmasını yaptı, güzergah belirlendi. Projelerini hazırlıyoruz, bölünmüş yolları da tamamladıktan sonra metrobüslerimiz bu hatlarda çalışacak. Meclisimizden alacağımız 100 milyon TL'lik yetkiyle 5 adet metrobüsümüzü alıp inşallah hızla bünyemize kazandıracağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Uygulama esas projeleri hazır olan metrobüsler, Sakarya'da toplu taşımadaki yükü büyük ölçüde azaltacak ve yolculara rahat, konforlu ulaşım imkanı sunacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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