Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı - Son Dakika
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Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı\'nda kitaplarını imzaladı

Sakaryalı eğitimci ve 'Kırkyama Bahçesi' kitabının yazarı Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Tercan'ın yeni kitabı, iklim, sürdürülebilirlik bilinci ve kültürel aktarımı çiçek çeşitleriyle işlerken, yaşam becerilerinin içinde gizli olan matematiksel kavramlara da dikkat çekiyor.

19.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:47
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Sakaryalı eğitimci ve "Kırkyama Bahçesi" kitabının yazarı Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Birçok kitapseverin akınına uğrayan Üsküdar Kitap Fuarı, aynı zamanda yazarlar ve okurları da bir araya getirdi. Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan'ın yeni çıkarttığı "Kırkyama Bahçesi" isimli kitabı da bu fuarda tanıtıldı. Tercan, yeni kitabında, iklim, sürdürülebilirlik bilinci ve kültürel aktarımı çiçek çeşitleriyle işlerken, yaşam becerilerinin içinde gizli olan matematiksel kavramlara da dikkat çekti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakaryalı eğitimci Berrin Tercan, Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı - Son Dakika
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