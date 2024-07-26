Sakaryalı Gençler Tarihi Mekanları Keşfediyor

Yerel

Sakaryalı gençlerden yoğun ilgi gören ve farklı alanlarda, konularda verilen eğitimler, yapılan aktivitelerle devam eden Genç Atölye'ye katılan gençler yaz aylarını verimli geçiyor.

Genç Atölye'de bu hafta "Yerinde Tarih" dersi çerçevesinde şehrin güney bölgelerinde kalan yüzyıllardır maneviyatını koruyan üç tarihi değer ziyaret edildi. Akademisyen Prof. Dr. Haşim Şahin'in rehberliği eşliğinde, Karaca Ahmed Türbesi, Elvan Bey İmarethanesi ve II. Beyazıt Köprüsü'ne yapılan ziyaretlerde öğrencileri tarihi mekanlar hakkında derin bir yolculuğa çıktı. - SAKARYA