Sakaryalıların merakla beklediği proje gün yüzüne çıkmaya başladı - Son Dakika
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Sakaryalıların merakla beklediği proje gün yüzüne çıkmaya başladı

Sakaryalıların merakla beklediği proje gün yüzüne çıkmaya başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryalı vatandaşların merakla beklediği Kampüs-Yeni Stadyum Raylı Sistem Hattı için proje ihalesinin gerçekleştiğini açıkladı.

18.12.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryalı vatandaşların merakla beklediği Kampüs-Yeni Stadyum Raylı Sistem Hattı için proje ihalesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin merakla beklediği raylı sistem hattı ile ilgili önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesinin Ankara'da gerçekleştirildiğini, firmaların tekliflerini sunduğunu ve değerlendirme sürecine geçildiğini açıkladı. Sakarya'ya sözünü verdikleri raylı sistemi en hızlı şekilde kazandırmak için 24 saat mesai harcadıklarını ifade eden Alemdar, farklı alanlarda ulaşım alt yapısına güç katacak adımlar atacaklarını söyledi. Alemdar ayrıca "lokal" değil "bütünsel ve uzun ömürlü projeler" için çok yönlü düşündüklerini, her yönüyle büyüyen ve gelişen bir Sakarya'nın inşası için ulaşıma geniş bir perspektifle yaklaştıklarının altını çizdi.

"Sakarya'yı raylı sistem projeleriyle farklı bir noktaya taşıyacağız"

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Alemdar, "Söz verdiğimiz gibi Sakarya'yı raylı sistem projeleriyle farklı bir noktaya taşıyacağız. Sakarya'mız bugün raylı sisteme bir adım daha yaklaştı. Kampüs-Yeni Stadyum arasındaki 12 kilometrelik hat için beklediğimiz proje ihalesi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Teklifler sunuldu, değerlendirme süreci başladı. Değerlendirmelerin ardından proje çalışmaları başlayacak. Hayırlı olsun. Şehrin yeniden inşası, kent estetiğinin geliştirilmesi ve daha rahat yaşamı sağlayacak imkanların sunulması için geniş bir pencereden bakıyoruz. Ulaşım aksıyla, treniyle, katlı kavşağıyla, bağlantı yollarıyla, yerinde dönüşümle daha modern, gelişmiş ve kültürüyle bütünleşen bir Sakarya'nın hayalini kuruyoruz. Bu adımların her birini birbiriyle senkronize şekilde atmaya, lokal değil bütünsel ve uzun ömürlü projeler üretmek istiyoruz. İnşallah atacağımız adımlarla bu hedefimizin resmi 1 milyon vatandaşımızın zihninde canlanacaktır. Durmadan, yorulmadan çalışıp Sakarya için üreteceğiz" derken Sakarya ziyaretinde konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Tramvay hattı için çalışmalarımız hızla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı, hattın devri gerçekleşti. 18 Aralık'ta proje ihalesine çıkıyoruz" diye konuşmuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakaryalıların merakla beklediği proje gün yüzüne çıkmaya başladı - Son Dakika

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