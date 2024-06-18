Sakin Kent Akyaka'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Sakin Kent Akyaka'da Bayram Yoğunluğu

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Sahillerde boş yer kalmazken, araç kuyrukları uzunluk rekoru kırdı. Nüfusu normalde 6 bin olan Sakin Kent'in nüfusu 80 bine çıktı.

18.06.2024 16:58
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6 bin nüfuslu Sakin Kent'in nüfusu 80 bine çıktı

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin akın ettiği Muğla'da sahillerde boş yer kalmadı. Hafta sonuna kadar devam edecek bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden yerli tatilciler araçları ile hala Muğla'ya giriş yapıyor.

Türkiye'nin en önemli mavi yolculuk rotası durumundaki Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Sakin Kent unvanlı ve günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın Akyaka Mahallesi her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayram tatilinde de yoğunluk olarak en süt seviyeye ulaştı.

Akyaka Mahallesine karayolu girişinde başlayan araç kuyruğu yaklaşık 3 kilometre uzunluğa ulaşırken, birçok sürücü kuyruğu görünce geri dönmek zorunda kalıyor. Akyaka'nın yaklaşık 250 metrelik sahilinde şezlong ve şemsiye koyacak alan kalmadı. Deniz yüzeyi adeta insanlarla kaplanırken, bu yoğunluğun hafta sonuna kadar devam ekmesi bekleniyor.

Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy, "Her bayram olduğu gibi Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallemiz yine bayram yoğunluğunu yaşıyor. Normalde yerleşik olarak 6 bin civarında nüfusumuz var. Bu bayram nüfusumuzun 15 katı kadar yaklaşık olarak 80 bin kişilik bir nüfusa yoğunluğa ulaştı. Büyükşehir Belediyemiz, Ula Belediyemiz, altyapısı ile üst yapısı ile tatilcilerimizin daha iyi bir tatil geçirmeleri için var gücüyle çalışıyorlar. Ula Belediyesi'nin tek halk plajı vardı. Burada yapılan bir çalışma ile Azmak kenarı karşısında yer alan alanı plaj düzenlemesi yaparak halkımızın hizmetine açtık. Buranın da güvenliğini sağlayarak halka hizmet vermeye başladı. Bizim tatilcilerimizden istediğimiz hava sıcaklığı arttı, nem düştü. Halkımızın yangın konusunda hassas olmalarını istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Ula Belediyemiz halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Jandarmamız halkımızın güvenliğini sağlıyor. Halkımızın iyi ve huzurlu bir şekilde tatillerin geçirmelerini ve hatasız kazasın evlerine geri dönmeleri tek dileğimiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakin Kent Akyaka'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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