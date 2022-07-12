Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı

12.07.2022 17:39

Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili için Fethiye ve Seydikemer'e gelen tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent'i, 3 günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Saklıkent, Kurban Bayramı'nda da yerli turistlerin ilgisini çekti. Muğla, Antalya sınırında yer alan ve Fethiye ilçesine 34 kilometre mesafede bulunan Saklıkent, içinden akan soğuk suyuyla insanların tercihi oluyor. Sıcaklığı 5 derece olan sudan geçen turistler, 18 kilometre uzunluğundaki kanyonu keşfedebiliyor. Yüksekliği 100 metreyi bulan dağların arasında yürüyenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcağa karşı klima ortamına girmiş gibi oluyor. Büyük bölümü güneş görmeyen kanyona gelen ziyaretçiler, içinden akan suda yürümekten büyük keyif alıyor. Kanyona girmek isteyen tatilciler, gişelerde yoğunluğa neden olurken, içeriye girişler kontrollü olarak sağlandı.

Zaman zaman duran trafikteki akış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kontrolü olarak sağlandı.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Yantır, "Saklıkent Kanyonu'muz her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda misafir ağırlamaya devam etmektedir. Kanyonumuzun uzunluğu 18 kilometre olup, Antalya ile Seydikemer'i ayıran bölge olarak ilçemizde kalan Milli Park alanıdır. İnsanlar buraya geldikleri zaman 5 dereceyi bulan su soğukluğunda serinleme, ferahlama keyfine erişiyorlar. Ayrıca rafting, çamur banyosu, etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Ortalama 4 günlük bayram sürecinde, 30 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Genellikle yerli misafirlerimiz var. İlerleyen dönemlerde yurt dışından misafirlerimize geleceğinin bilgisini şimdiden aldık. Herkesi Saklıkent Kanyonuna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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