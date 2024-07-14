Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu Uçuşları Başladı - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu Uçuşları Başladı

Salda Gölü\'nde Sıcak Hava Balonu Uçuşları Başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı. Balonlar, katılımcılara gölün benzersiz manzaralarını kuşbakışı görme fırsatı sundu.

14.07.2024 17:48  Güncelleme: 17:52
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MUHAMMET FATİH TAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan doğal güzellikleri ve turkuaz rengi suyuyla tanınan Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı.

Tanıtım programında protokol konuşmalarının ardından, etkinliğe katılan davetliler ve basın mensupları sıcak hava balonlarına bindi. Gökyüzüne yükselen balonlar, katılımcılara Salda Gölü'nün benzersiz manzaralarını kuşbakışı görme fırsatı sundu. Gölün turkuaz rengi suyu, beyaz kumsalları ve çevresindeki yemyeşil doğa, gün doğumuyla birleşerek muhteşem görüntüler oluşturdu.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçurulması etkinliğinin tanıtımı yapıldı. Ticari uçuşların iki hafta içinde başlaması planlanan etkinliğin tanıtım toplantısına Burdur Valisi Türker Öksüz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile kamu kurum, kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Bu uçuş koruma altına alınmış mirası tüm dünyaya tanıtma fırsatı sundu"

Salda Balonculuğu Kurucusu Emre Yıldız programda yaptığı konuşmada, "Sizin desteklerinizle bu uçuşu gerçekleştirdik. Salda'da bu ilk uçuşu gerçekleştirmek bizim için de büyük bir paylaşım oldu. Burada uçuşa başlamamız doğal güzellikleriyle koruma altına alınmış bu mirası tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunmuştur" dedi.

"Bir yıl içerisinde 500 kişiye istihdam sağlanacak"

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ise "Balon meselesi görsel güzellik tabi önemli. Fakat Yeşilova'da yaklaşık bir yıl içerisinde 500 kişinin istihdamı söz konusu. Dolaylı olarak da buradan 3 bin kişinin ekmek yemesi demek. Bizi heyecanlandıran noktası budur" diye konuştu.

Balona binen kurum müdürleri ve vatandaşlar çok heyecanlı olduklarını, Burdur için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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