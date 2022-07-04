Salihli'de komisyon toplantısı gerçekleştirildi

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı" Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Şiddetle mücadelenin, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların en başında geldiğine değinen Kaymakam Sağlam "Kadına şiddet ile mücadelede şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumada tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğini çok önemli buluyoruz. Şiddet mağduru kadınların devletimizin sağladığı imkanlara ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kamu kurumlarımız ve sivil paydaşlarımız ile toplumumuzu derinden etkileyen kadına şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Yapılacak çalışmaların başarılı olmasını sağlamak için hazırlanan eylem planlarımızın yanı sıra koordinasyon, izleme ve değerlendirme gibi birçok toplantılarla da yapılan çalışmalar takip edilmekte." ifadelerini kullandı.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Toplantıya Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yaşar Güç, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Müdürü Ayşe Arıkan, Salihli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Salihli Kadın Girişimi, İşletme ve Üretim Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Bakır, MCBÜ Salihli MYO Öğretim Görevlisi Kemal Yurddaş ve diğer ilgililer katıldı. - MANİSA