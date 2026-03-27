Şehit Annesi Şehriye Malçuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki şehit annesi Şehriye Malçuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Malçuk'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1994 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Mehmet Malçuk'un annesi olan 71 yaşındaki Şehriye Malçuk, tedavi gördüğü Özel Medigüneş Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Malçuk'un vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Şehit annesi Şehriye Malçuk, Adala Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Adala Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İ. Hakkı Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA