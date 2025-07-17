Salihli\'deki şehit ailelerinden geleneksel aşure hayrı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Muharrem ayı dolayısıyla tüm şehitler anısına aşure hayrı yaptı.

Rıdvan Herey başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Hamidiye Camisi önünde geleneksel aşure hayrı gerçekleştirildi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara tüm şehitler anısına aşure ikramında bulunuldu.

Şehit aileleri olarak geleneksel aşure hayrını gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Herey, "Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Aşure hayrına Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdal Tunca, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA