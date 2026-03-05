Salihli İlçe Emniyet, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı - Son Dakika
Salihli İlçe Emniyet, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı

Salihli İlçe Emniyet, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı
05.03.2026 12:26  Güncelleme: 12:28
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü tarafından vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleri ile gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir otellde gerçekleştirilen programa Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet personeli ile şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güldoğan, görevlerinde başarılar dileyerek emniyet personeline teşekkür etti.

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Güldoğan, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler temennisinde bulundu. Kaymakam Güldoğan ayrıca emniyet personelinin, şehit ailelerinin ve gazilerin Ramazan ayını tebrik etti.

Düzenlenen iftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA

Salihli İlçe Emniyet, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı
