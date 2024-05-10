Salihli Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Salihli Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Salihli Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında yeni seçilen ve göreve devam eden mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Kaymakam Sağlam, muhtarların taleplerini dinleyerek başarı dileklerini iletti ve muhtarların devleti ve milleti temsil etme görevlerinde başarılar diledi.

10.05.2024 16:11
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Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında yeni seçilen ve göreve devam eden mahalle muhtarları ile bir araya gelerek tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda 103 mahalle muhtarı ile bir arayarak gelerek başarı dileklerini ileten Kaymakam Sağlam, mahalle muhtarının taleplerini aldı.

Toplantıda konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Gerek devleti gerekse milleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Salihli Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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