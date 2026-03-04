Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı

1994 yılında Erzurum'da şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar, şehadetinin 32. yılında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında 1994 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Tarık Daşar'ın yıl dönümü dolayısıyla Özyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Güldoğan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan, şehitlerin aziz hatıralarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Devletimiz her daim yanınızdadır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan, şehit ailesinin Ramazan ayını tebrik ederek hayırlı ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.

Anma ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Şehit Tarık Daşar, vefatının 32. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - MANİSA