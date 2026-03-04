Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı

Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı
04.03.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1994 yılında Erzurum'da şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar, şehadetinin 32. yılında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

1994 yılında Erzurum'da şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar, şehadetinin 32. yılında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında 1994 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Tarık Daşar'ın yıl dönümü dolayısıyla Özyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Güldoğan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan, şehitlerin aziz hatıralarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Devletimiz her daim yanınızdadır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan, şehit ailesinin Ramazan ayını tebrik ederek hayırlı ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.

Anma ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Şehit Tarık Daşar, vefatının 32. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Salihli, Komando, Erzurum, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı - Son Dakika

Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:19:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Salihlili şehit Daşar, şehadetinin 32. yılında unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.