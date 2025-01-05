Şam\'ı Güzelleştiren Kadınlar

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Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkesi için hizmet etmek isteyen kadınlar, duvarlara resimler çizerek Şam'ın iç savaş nedeniyle yıllardır değişmeyen görüntüsünü değiştirmeye çalışıyor.

Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından 13 yıl süren iç savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Başkent Şam'da yaşayan bir grup kadın ve erkek bir araya gelerek şehrin görüntüsünü değiştirmek için el ele verdi. Erkekler kentin sokaklarında temizlik çalışması yürütürken kadınlar da şehrin duvarlarına resimler çiziyor.

"Şam'ı güzelleştirmek için resim çiziyoruz"

Mimarlık bölümü öğrencisi Ebrar Ahmar, memleketi için faydalı olabilmek adına böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek, "Biz bu memlekete nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Duvarlara güzel resimler çizmeye karar verdik. Şam'ı güzelleştirmek için resim çiziyoruz" dedi.

İnsanların mutlu olması için resim çizdiklerini ifade eden Nur Kusai ise, "Biz erkek ve kızlar olarak el ele verdik ardından bir grup oluşturduk. Görenlerin mutlu olması için resim çiziyoruz" şeklinde konuştu.

"Esad gittikten sonra ülkenin bize ait olduğunu hissettik"

Şam'ı güzelleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Tısni Abdullah da, "Bu da gösteriyor ki hangi mevkide olursak olalım herkes memleketimize fayda sağlayabilir" diye konuştu.

Erkeklerin çevreyi temizlediklerini ve kadınların duvarlara resim çizdiklerini ifade eden Esham Elçelebi ise, "Esad varken memleket bizim değilmiş gibi hissediyorduk. Esad gittikten sonra ülkenin bize ait olduğunu hissettik ve bu projeyi yapmaya karar verdik" dedi. - ŞAM