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Saman yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

DENİZLİ - Denizli- Manisa Karayolu Bozalan Mahallesi mevkiinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli-Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.K., idaresindeki 42 ADV 50 plakalı saman yüklü tır ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yatarak yolu kapattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan sürücü M.A.K yaralı olarak Buldan Devlet Hastanesine sevk edildi. tırın devrilmesi nedeniyle bir süre Manisa istikametine ulaşıma yol kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu karşı şeride bağlantı yol yapılması üzerine trafik tek şeritten ilerliyor. İlerleyen dakikalarda tırın kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndürüleceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.