Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt - Son Dakika
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Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt

24.02.2022 12:26
Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 11 kilometrelik beton asfalt serimi yapılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 11 kilometrelik beton asfalt serimi yapılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiğdede, Deniz ve Kurtderesi mahallerinden geçen Tünel Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton asfalt serimine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Samandağ sahiline ulaşımın güvenilir ve akıcı bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Beton asfalt seriminin kısa süre içerisinde tamamlanarak 11 kilometrelik yolun trafiğe açılacağını kaydedildi. - HATAY

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Büyükşehir Belediyesi, Samandağ, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt - Son Dakika


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