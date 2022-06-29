Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu - Son Dakika
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Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu

29.06.2022 11:38
Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz,  Huzurlu Mahallesi’nde Taziye Salonu yaptırmak isteyen hayırsever vatandaş Ahmet Kara ile protokol imzaladı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz,  Huzurlu Mahallesi'nde Taziye Salonu yaptırmak isteyen hayırsever vatandaş Ahmet Kara ile protokol imzaladı.

Samandağ Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, hayırsever vatandaş Ahmet Kara ve Samandağ Belediye Meclis Üyesi Nevfel Kara katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Şimdiden hayırlı olsun Huzurlu. Huzurlu Mahallemizde Çok Amaçlı Salon yapımı için arazisini bağışlayan Sayın Ahmet Kara ve Meclis Üyemiz Nevfel Kara ile birlikte ön protokol imzaladık. Değerli hayırseverimize teşekkür ediyor, her mahallemize çok amaçlı salon kazandırılması kapsamında bu duyarlılığın ilçemiz diğer iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. İlçemize kazandıracağınız her eser bu memleketin insanına ait bir yatırım olacaktır" dedi.

Huzurlu Mahallesi'ne kazandırılacak Taziye Salonu'nun inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Refik Eryılmaz, Ahmet Kara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu - Son Dakika
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