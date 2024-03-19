Hatay\'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Dündar'ın da katılımıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, şehit aileleri ve gaziler davet edildi.

İlçedeki restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Dündar, "Vatan için şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve gazilere sağlık diliyorum. Ailelerle sohbet eden Dündar, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını" söyledi.

Düzenlenen programa, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Koordinatör Kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, kurum müdürler ile şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı. - HATAY