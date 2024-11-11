Samandağ'da Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Samandağ'da Yangın Söndürüldü

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Samandağ'daki Antik Liman'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

11.11.2024 09:30
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Samandağ'da alevler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Antik Liman çevresinde kalmışlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Antik Liman mevkiinde yaşandı. Alevlere teslim olan sazlık ve otluk alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Geceyi aydınlatan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otluk alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samandağ'da Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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