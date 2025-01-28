Samandağ Muhtarı Moloz Dökümüne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Samandağ Muhtarı Moloz Dökümüne Tepki Gösterdi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Muhtar Kıymet Doğru, Samandağ Belediyesi'nin Asi Nehri'ne moloz döktüğünü öne sürerek duruma sert bir şekilde tepki gösterdi. Doğru, geçen yıl yapılan eylemlerin ardından bu durumu eleştirerek, yaşam alanlarına zarar veren uygulamalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 12:38  Güncelleme: 13:41
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Haber: Gençağa Karafazlı

(HATAY)- Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi Muhtarı Kıymet Doğru, Samandağ Belediyesi'nin Asi Nehri'ne moloz döktüğünü öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Doğru, "Bizi korusun diye getirdiğimiz insanlardan kendimizi korumak zorunda kalmaktan yorulduk" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi Muhtarı Kıymet Doğru, Samandağ Belediyesi'nin Asi Nehri'ne moloz döktüğünü iddia etti. Duruma tepki gösteren Doğru, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene bu günlerde Samandağ'ın birçok mahallesinde 'moloza hayır' eylemleri yapılıyordu. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi Samandağ Belediyesini, geçen sene eylemleri örgütleyen arkadaşlar kazandı. Şimdi gördünüz, kamyon geçiyor molozun üstünden. Bizim yarın öbür gün kanser olmamamızın garantisi olacak mı? Merakla soruyorum sayın başkanım. Ne değişti ben bilemiyorum ki artık yaşam alanlarına moloz döküm eylemlerini örgütleyen insanlar, yaşam alanlarının yanı sıra hem insan hem balıkların yaşam alanlarına moloz döker oldu.

Geçen sene moloz kanserojendi de şimdi artık insan sağlığına yararlı bir madde mi oldu moloz? Yerleşim yerine dökülmezdi moloz. Yaşam alana, insanlara zarar verirdi. Evet katılıyorum, o eylemler çok haklı eylemlerdi. Moloz gerçekten çok zararlı. İçinde demir artığı var, içinde çimento artığı var, içinde bir sürü kimyasal var. Ama neden geçen sene bütün gücünüzle, bütün benliğinizle karşı durduğunuz yanlışların aynısını şimdi güç sizde olduğu halde yapıyor oldunuz? Olmamalı böyle. Biz bizi korusun diye getirdiğimizi insanlardan kendimizi korumak zorunda kalmaktan yorulduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samandağ Muhtarı Moloz Dökümüne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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