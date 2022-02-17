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Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika

Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı

17.02.2022 16:34
Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı

Adıyaman 1.Amatör A Grubu 10. Hafta mücadelesinde derbi maçta gülen taraf Şambayat Spor oldu.

Adıyaman 1.Amatör A Grubu 10. Hafta mücadelesinde derbi maçta gülen taraf Şambayat Spor oldu.

Şambayat Şehir Stadyumunda oynanan 10. Hafta mücadelesinde kendi sahasında ağırladığı 1958 Gölbaşı Sporu mağlup eden Şambayat Spor puanını 22'ye yükseltti. 2. Sırada yer alan 1958 Gölbaşı Spor ise 24 puanda kaldı. Maç boyunca oyun hakimiyetini elinde tutarak galip gelen Şambayat Spor bir üst lige çıkmak için mücadeleye devam dedi.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği mücadeleyi Şambayat Belediye Başkanı Nejder Arıcı, Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Şambayat Spor Kulüp Başkanı Yaşar Fidan ve bir çok kişi izledi.

Müsabaka öncesinde Şambayat Spor Kulüp Başkanı Yaşar Fidan, Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel'e, takıma yapmış olduğu desteklerden ve yardımlardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kıyasıya mücadelenin verildiği maçta Şambayat Spor rakibi olan 1958 Gölbaşı Sporu 2-1 yendi. - ADIYAMAN

Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı
Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı

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Adıyaman, gençlik, Derbi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şambayat Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika


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