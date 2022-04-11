Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2 - Son Dakika

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı. 3-2

BALIKESİR - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin son karşılaşmasında evinde ağırladığı Altınova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in şeref tribününden izlediği karşılaşmayı 3-2 kazanan kırmızı-beyazlı takımı 300 civarında bir taraftar grubu da yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarı şampiyon takımı konfeti yağmuruna tuttu.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya minik oyuncularla çıktı.

Play-Off karşılaşmalarında; TK; Tavşanlı Linyitspor ve Tekirdağspor ile oynayacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, klasman grubunu aşarak 3. lige yeniden dönmek için mücadele vermeye hazırlanıyor.