Üye Girişi
Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret - Son Dakika

Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

29.12.2021 13:19
Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Türkiye Şampiyonu ve Gençler Avrupa Şampiyonu Milli okçular Hazal Burun, Minikler Türkiye Şampiyonu Meltem Yaka ve Ceyda Kömür, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonu ve Gençler Avrupa Şampiyonu Milli okçular Hazal Burun, Minikler Türkiye Şampiyonu Meltem Yaka ve Ceyda Kömür, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Okçu Hazal Burun Ağustos ayında Romanya'nın Bükreş kentinde Avrupa Gençler Okçuluk Kupasında hem bireyselde hem de takım olarak 2 altın madalya kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştu. Hazal, hemen sonrasında Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadet Kadınlarda takım olarak dünya ikinciliği kazanmıştı.

Bu sene yapılacak Milli Takım seçmelerine katılmak için hazırlıklara başlayan Hazal Burun, Meltem Yaka ve Ceyda Kömür hazırlıklarını sürdürüyor. Dr. Ejder Sözen okçuluk ile 2011 yılında Bencik Köyüne aile hekimi olarak atanması ile birlikte köy çocuklarına aile hekimliği bahçesinde kurduğu atış poligonunda eğitim vererek başladığı yolda Bencik köyü çocuklarının bugün Avrupa ve Dünya Şampiyonluğuna kadar uzanan başarılarının hikayesini anlattı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif alanda gösterdiği başarılarla da göğsümüzü kabarttığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, başarılarından dolayı Milli Okçu Hazal Burun ve Genç Okçuları kutlarken, Dr. Ejder Sözen'e teşekkür etti. Okçuluk sporunun Muğla genelinde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay Muğla'dan Olimpiyat Şampiyonlarının, yeni Mete Gazoz'ların çıkacağına inandığını ifade etti. - MUĞLA

Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Ejder Sözen, Yatağan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret - Son Dakika


Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi         
13:19
Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size? Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?         
12:56
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:28:55. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement