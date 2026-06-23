Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti - Son Dakika
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Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti

Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti
23.06.2026 12:59  Güncelleme: 13:00
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Adıyaman Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şahsi bütçesinden iki adet sıfır kilometre araç alarak belediyeye hibe etti. Başkan Fırat, daha önce de iki araç hibe ettiğini ve toplamda dört araca ulaştığını belirtti.

Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kendi şahsi bütçesinden iki adet yeni araç alarak belediyeye hibe etti. Araçların hizmete sunulması ile ilgili olarak, belediye hizmet binası önünde bir program düzenlendi.

Geniş katılımlı programda bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şahsı adına belediyeye iki adet sıfır kilometre araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, daha önce kazandırmış olduğu araçlarla birlikte belediyeye hibe ettiği araç sayısının dörde ulaştığını belirtti.

Başkan Fırat, "Çok şükür; devletimizin yardımlarıyla, vatandaşımızın destek ve dualarıyla, belediye meclisimiz, il genel meclisi üyelerimiz, belediye personelimiz, muhtarlarımız, AK Parti teşkilatımız, gençlik ve kadın kollarımızın gayretleriyle Samsat'ımızın ihya ve inşa çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Son bir yıl içerisinde ilçemize bir taplama üretim tesisi, bir soğuk hava deposu, dört adet sera ve sahabe külliyesinde modern bir kafe kazandırdık. Küçük bir belediye olmamız nedeniyle zaman zaman imkanlarımız yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle ailem ve şahsım olarak taziye evinin ihtiyaçlarında, öğrenci burslarına kadar elimizden gelen desteği vermeye de devam ediyoruz. Kendi şahsi bütçem ile aldığımız yeni araçlarımızın ilçemize, belediyemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Fırat, iki aracı şahsi bütçesi ile alarak belediyeye hibe etti - Son Dakika

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