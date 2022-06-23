Samsat Halk Eğitim Müdürü plaketle uğurlandı - Son Dakika
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Samsat Halk Eğitim Müdürü plaketle uğurlandı

23.06.2022 14:41
Samsat Halk Eğitim Müdürü plaketle uğurlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü olarak görev yapan Mustafa Tepe plaket ile uğurlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü olarak görev yapan Mustafa Tepe plaket ile uğurlandı.

2017 yılından beri Samsat HEM Müdürü Mustafa Tepe'nin Adıyaman Merkez Gümüşkaya İlkokulu ve Samsat HEM Müdür Yardımcısı Murat Ekinci'nin Adıyaman Merkez Atatürk ilkokuluna atanması nedeni ile personeli tarafından veda programı düzenlendi. Program sonunda Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın kendilerine birer plaket verdi.

Programda bir açıklama yapan HEM Müdürü Mustafa Tepe, görev yaptığı süre içerisinde adil, özverili ve başarı odaklı çalışmayı şiar edindiğini belirterek, çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Tepe açıklamasında, "Görevimi yaparken toplumun bütün katmanlarına eşit mesafede durarak, bütün herkese karşı sevgi saygı çerçevesinde, Samsat eğitim ve öğretimine en iyi katkıyı sunmaya çalıştım. Samsat tarih ve kültürünü sonraki kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde oldum. Yurdun her tarafı bizim için çalışmaya değer yerlerdir. Bunu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bundan sonra da bulunduğum görevin hakkını vermeye çalışacağım. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bütün Samsatlılardan da helallik diliyorum" şeklinde konuştu.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, HEM Müdürü Mustafa Tepe ve Müdür Yardımcısı Murat Ekinci'nin Samsat'taki görevlerini başarı ile tamamladıklarını belirterek, yeni görevlerinde de başarılı hizmetler yapacaklarına inandığını ifade etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa Tepe, Adıyaman, Samsat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat Halk Eğitim Müdürü plaketle uğurlandı - Son Dakika

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