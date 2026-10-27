Samsat\'ta balıkçı, Atatürk Barajı\'nda suda yüzen domuz sürüsünü görünce şaşkına döndü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Barajına balık tutmak için açılan balıkçılar, domuz sürüsüyle karşılaştı.

Samsat ilçesi sınırlarında Atatürk Barajına açılan balıkçılardan Murat Erdem, tekne ile balık tutacağı yere ilerlerken bir gurup domuz sürüsü ile karşılaştı. Barajın ortasında suda yüzen sürüyle karşılan Murat Erdem, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alan Murat Erdem, balığa geldiğini ama ilk defa su içerisinde domuz sürüsü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.