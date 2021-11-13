Samsat'ta cami cemaatine fidan dağıtıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde cami çıkışında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kahta Orman İşletme Şefliğince badem, Antep fıstığı, fıstık çamı, kara selvi, mavi selvi ve palmiyeden oluşan yaklaşık 10 bin adet fidan, isteyen vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kahta Orman İşletme Şefi Mustafa Göksu, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin en başında ağaçlandırma geldiğini belirterek, bu anlamda kurum olarak büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Göksu, "Yaşadığınız yerleri ağaçlandırarak daha yaşanılabilir bir dünya haline getirebiliriz. En basitinden kendi bahçenize, akarsu yakınlarına, boş bir alana yani büyümesini sağlayacak her yere ağaç dikebiliriz. Bunun için de kurum olarak vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Yemyeşil ve daha iyi yaşanılır bir dünya için hepimiz el ele vermeliyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN