Samsat\'ta Meclis Toplantısı Yapıldı

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Müdürü Fahrettin Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar'ın yanı sıra birlik meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda 2025 yılı bütçesi ile birlikte, bütçe kararnamesi, 2024 yılı faaliyet raporu, 2025 yılı çalışma planı ve yatırım programı ile 2025 ve izleyen iki yılın yılık gelir ve gider bütçeleri oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca 2024 yılı için ek gelir gider bütçeleri oybirliği ile 2025 Yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede yol, su ve altyapı hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Muhtarların söz alarak ihtiyaç ve talepleri iletmesi ve Kaymakam Yaşar Artar'ın teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi. - ADIYAMAN