Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı

17.06.2022 15:16
Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğretmenler başarı belgelerini alırken, öğrenciler de karne heyecanı yaşadı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğretmenler başarı belgelerini alırken, öğrenciler de karne heyecanı yaşadı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenciler karneleri ile birlikte başarı durumlarına göre takdir ve teşekkür belgelerini de alarak karne heyecanı yaşarken onları eğiten öğretmenlere ise başarı veya teşekkür belgeleri verildi.

Samsat Safvan bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen belge ve karne dağıtım törenine Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve diğer kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Törende bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Ne yaparsak yapalım mutlaka alanımızın en iyisi olmak için mücadele edelim. En önemlisi de en iyi insan olabilmek için çalışalım. Hepimiz imkanların daha kısıtlı olduğu zamanlarda okuduk ve zor şartlara rağmen belli yerlere gelebildik. İnanıyorum ki, gelecekte ülkeyi yönetenlerin arasında şimdi bu sıralarda okuyan Samsatlı gençlerimiz de olacaktır" dedi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı konuşmasında, yaşanan iki deprem sonrasında Samsat'ta eğitimin hemen hemen hiç aksamadığını belirterek, daha kaliteli bir eğitim için bütün imkanların kullanıldığını kaydetti.

Akın konuşmasında, "Zor zamanlar güçlü insanlar ortaya çıkartır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar ortaya çıkartır. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir. Biz bu inançla çalışarak başarı yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Okul Müdürümüz Mustafa Çelik ve diğer bütün öğretmenlerimizi kutluyorum. Samsat'ta görev yapan bütün eğitimci ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

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