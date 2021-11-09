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Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi - Son Dakika

Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi

09.11.2021 11:13
Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde mahalle muhtarları 'Tarımsal eğitimin yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine teknik gezi düzenledi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde mahalle muhtarları 'Tarımsal eğitimin yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine teknik gezi düzenledi.

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği, Samsat Ziraat Odası Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anadolu Bölgesi Kalkınma Bölge İdaresi Başkanlığı 2020 Tarımsal Üretimin Desteklenmesi programı kapsamında, 'Tarımsal eğitimin yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen teknik geziye katıldı. Yapılan teknik geziye, Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Gezi kapsamında modern tarım teknikleri, doğru ve uygun yöntemler ile ürün seçenekleri tek tek anlatıldı. - ADIYAMAN

Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi
Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi
Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi
Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsatlı muhtarlar çevre illere teknik gezi gerçekleştirdi - Son Dakika


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