Samsatlı vatandaşlar doğalgazla ısınmaya başladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde vatandaşlar doğalgaz ile kışı geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Doğalgaz firması yetkilileri, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve AK Parti Samsat ilçe Başkanı Hasan Erdem ile birlikte Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek ilçede gaz dağıtım çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Doğalgaz firması yetkilileri, çok sistemli olarak yaptıkları çalışma sonucunda, kısa sürede Samsat ilçesinde vatandaşları doğalgaza kavuşturmanın ve böylece vatandaşların bu kışı doğalgaz ile geçirmelerini temin etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin kısa sürede doğalgaza kavuşturulması nedeni ile firma yetkililerine ve buna yoğun destek sunan Samsat Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Doğalgaz ile birlikte inanıyorum ki, insanlarımızın yaşam kalitesi yükselecek ve beraberinde depremle birlikte Samsat ilçesinden göç eden vatandaşlarımız tekrar memleketlerine döneceklerdir. Zaten genelde maddi durumu zayıf olan vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlanmış olacaktır. Her bakımdan doğalgaz ilçemize refah ve kaliteli bir yaşam sunacaktır. Emeği geçen bütün yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Doğalgaz yetkililerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN