Üye Girişi
Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi - Son Dakika

Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi

04.01.2022 17:37
Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun 39 bin 874 kişi göç alırken, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun 39 bin 874 kişi göç alırken, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi.

TÜİK verilerine göre Samsun'un göç verdiği nüfusun eğitim durumu verilerine göre 250 okuma-yazma bilmeyen, 181 okuma-yazma bilen fakat okul bitirmeyen, 2 bin 991 ilkokul mezunu, 1455 ilköğretim mezunu, 4 bin 465 ortaokul mezunu, 7 bin 830 lise mezunu, 13 bin 349 yüksekokul veya fakülte mezunu, 916 yüksek lisans mezunu, 80 doktora mezunu ve 143 eğitim durumu bilinmeyen göç verdi.

Samsun'un göç aldığı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında ise 376 okuma-yazma bilmeyen, 2 bin 685 okul bitirmeyen, 5 bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ortaokul mezunu, 10 bin 331 lise mezunu, 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu, 1100 yüksek lisans mezunu, 132 doktora mezunu ve 256 da eğitim durumu bilinmeyen kişiyi göç aldı. Verilere göre Samsun 39 bin 874 kişi göç alırken, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi.

Ölüm nedenlerinin yüzde 42'si 'dolaşım sistemi hastalıkları'

Ölüm nedenleri istatistiğine bakıldığında Samsun'da ölen vatandaşların yüzde 42'si dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle vefat etti. Ayrıca ölümlerden yüzde 18,6'sı tümör, yüzde 13'ü solunum sistemi hastalıkları, yüzde 4,9'u endokrin hastalıkları, yüzde 3,8'i dışşal yaralanma ve sinirlenme, yüzde 2,2'si sinir sitemi ve duyu organları hastalıkları ile yüzde 15,5'i de diğer nedenler dolayısıyla hayatını kaybetti.

Ayrıca Samsun'da kaba evlenme hızı binde 5,8 oldu. Ortalama ilk evlilik yaşı damatta 27,6 gelinde ise 25,1 oldu. Kaba boşanma hızı da 1,4 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Vefat, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun 39 bin 874 kişi göç aldı, 33 bin 330 kişiyi de göç verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement