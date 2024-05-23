Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının İnşaatı Devam Ediyor

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının İnşaatı Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından temeli atılan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatı hızla ilerliyor. 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve 13 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın tamamlanması için 1,5 yıl süre belirlendi.

23.05.2024 16:48
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Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatı devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Aralık'ta temeli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından atılan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatı hızla yükseliyor. 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve 13 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın temel atma tarihinden itibaren 1,5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Binasının İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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