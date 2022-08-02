Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi

02.08.2022 18:34

Samsun Atakum’da yaşayan Fermude Özçelik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) kalp hastalıkları için Bafra’ya, göz hastalıkları için de Terme ilçesine randevu vermesinden yakındı. Özçelik, “İnsanlar randevu alabilmek için aylardır beklemek durumunda kalabiliyor. Basit bir göz için. Özele gitmeyi düşünmedim. Çünkü özele gittiğimizde fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Atakum'da yaşayan Fermude Özçelik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) kalp hastalıkları için Bafra'ya, göz hastalıkları için de Terme ilçesine randevu vermesinden yakındı. Özçelik, "İnsanlar randevu alabilmek için aylardır beklemek durumunda kalabiliyor. Basit bir göz için. Özele gitmeyi düşünmedim. Çünkü özele gittiğimizde fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Fermude Özçelik, kardiyoloji ve göz hastalıkları için Samsun merkezindeki hiçbir hastaneden aylardır randevu alamadığını, MHRS'nin kendisine kardiyoloji için Bafra Devlet Hastanesi'ne, göz hastalıkları içinde Terme ilçesine randevu verdiğini söyledi.

BİR AYDIR UĞRAŞIYOR

Çelik, "Bir aydır ben açıkçası şimdi hem kardiyoloji hem de göz için randevu almaya çalışıyordum. Bafra'dan kardiyolojide boş ayın dördüne Ali Bey'den ama daha sonrasında tekrar denedim. Dedim ki bir kardiyolojiye görünmek için Samsun'dan Bafra'ya gitmektense, Samsun merkezde varsa bir bakayım dedim. Burada sonunda ayın dördüne bulabildim ve aldım" dedi.

"İNSANLAR RANDEVU ALABİLMEK İÇİN AYLARDIR BEKLEMEK DURUMUNDA KALABİLİYOR"

Randevu almak için aylarca uğraşan ve bir ay sonunda 200 kilometre gidip gelecek olan Fermude Özçelik konuşmasına şöyle devam etti:

"Göz için bir aydır uğraşıyordum. Asla randevu yok Terme'de bulabildim. Terme de buraya 1 saat 27 dakika gidiş 1 saat 27 dakika geliş, Samsun'dan Terme Devlet Hastanesi 99 Km gidiş geliş 200 kilometre. Yani açıkçası Samsun'a 'sağlık kenti' diyorsunuz ama çok zorluklar var. Öyle göründüğü gibi değil her şey. İnsanlar randevu alabilmek için aylardır beklemek durumunda kalabiliyor. Basit bir göz için. Özele gitmeyi düşünmedim. Çünkü özele gittiğimizde fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Özel hastaneler girdiğinizde ilk başta sizden 500 lira alıyorlar. Daha sonrasında da tahliller şunlardı bunlardı daha büyük meblağlar çıkarıyorlar. O yüzden devleti tercih ettim ama bir aydır halen gidemedim. Allah nasip ederse ayın 4'ün de Terme'de randevumuzu aldık. İnşallah gideceğiz 'sağlık kentinde'."

YORUMLAR
500
Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı Ayçiçeği tarlaları çayır tırtılına karşı ilaçlanıyor Ayçiçeği tarlaları çayır tırtılına karşı ilaçlanıyor
Kaynak: ANKA

Samsun, Bafra, MHRS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 18:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement