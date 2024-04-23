Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu üç çocuğa bıraktı. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Talat Paşa Küçük, Elif Rana Midilli, Işıl Su Ayaz, sırayla belediye başkanlığı makam koltuğuna oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Abdullah Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Talat Paşa Küçük, Elif Rana Midilli ve Işıl Su Ayaz'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile görüştü. Ardından Başkan Doğan, makam koltuğunu 3 çocuğa bıraktı. Sırayla başkanlık makam koltuğuna oturan çocuklar kentle, eğitimle, kültür ve sanatla ilgili talep ve isteklerini belirtti.

Öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Doğan, " Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın heyecanlarına ortak olup millet olarak bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu makamların asil sahibi yarının büyükleri olacak siz çocuklarımızsınız. İstekleriniz, önerileriniz, düşünceleriniz bizim için her zaman çok önemli, çok kıymetli. Bunlar hakkında gerekli birimlerimizle görüşüp, hızla çalışmalar gerçekleştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere ilk adımı attığı, ilk meşalenin yakıldığı kent olan Samsunumuzda geleceğimiz olan çocuklarımız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN