Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Programları Başarıyla Tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından hayata geçirilen "Aile Akademisi Eğitim Programı" ve "Her Anne Bir Okul Bahar Dönemi Eğitim Programı" sona erdi.

SBB'nin koordinasyonunda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Müftülüğünün iş birliğinde 16 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Aile Akademisi Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen seminerler katılımcılara aile içi iletişim, çocuk eğitimi, psikolojik dayanıklılık ve toplumsal bilinç gibi konularda değerli bilgiler kazandırdı.

Aynı dönemde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören bir diğer eğitim programı da "Her Anne Bir Okul" seminer serisi oldu. 14 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen bu eğitim programı da başarıyla tamamlandı. Program, annelere çocuklarıyla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisi kazandırmayı hedeflerken aile içindeki huzur ve dengeyi korumaya yönelik pratik çözümler sundu. Eğitimler sayesinde anneler, aile ortamında rehberlik eden birer rol model olarak konumlanırken çocuk gelişimi ve aile içi etkileşim konusunda daha bilinçli bir yaklaşıma sahip oldu. - SAMSUN