Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ile Hızlı ve Etkin Hizmet
Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ile Hızlı ve Etkin Hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi \'Alo 153 Çözüm Merkezi\' ile Hızlı ve Etkin Hizmet
14.08.2025 16:13  Güncelleme: 16:15
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Alo 153 Çözüm Merkezi' aracılığıyla 2025 yılının ilk 7 ayında yüzde 93 başarı oranı ile 685 bin 69 çağrıya yanıt verdi. Merkezi, Mobil Çözüm Otobüsü ile de vatandaşlara doğrudan hizmet sunarak iletişim ağını güçlendiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Alo 153 Çözüm Merkezi' 2025 yılının ilk 7 ayında çağrı karşılamada yüzde 93 başarı oranı ile toplamda 685 bin 69 çağrıya yanıt verdi. Merkez ayrıca Mobil Çözüm Otobüsü, anketler ve ziyaretlerle de binlerce vatandaşa doğrudan hizmet sundu.

İl genelinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla iletişim ağlarını güçlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ile de bu misyonunu destekliyor. Alo 153 Çözüm Merkezi 7/24 anlayışı ile kesintisiz hizmet sunarak vatandaşla belediye arasında iletişim köprüsü görevi görüyor. Alo 153 Çözüm Merkezi, 2025 Yılı Ocak- Temmuz döneminde çağrı karşılamada yüzde 93 başarı oranı ile dikkat çekti. 7 aylık dönemde 685 bin 69 çağrı karşılanırken çağrıların yüzde 41'inde anlık bilgilendirme yapıldı. Kalan çağrılar ise çözülmek üzere ilgili birimlere aktarıldı. Çağrılarda yoğunluğu ise SAMAIR rezervasyonları, sosyal yardımlar, kanalizasyon sorunları ve su kesintisi başvuruları oluşturdu.

Alo 153 Çözüm Merkezi aynı zamanda kamuoyu anket çalışmaları ile beklenti ve talepleri etkin şekilde ölçerek hizmet planlamalarına veri sunuyor. Her alanda ortak akıl ilkesi ile hareket eden ve vatandaşlarının görüşlerini önemseyen Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve projelerine de çeşitli anket çalışmaları ile yön veriyor. Mobil Çözüm Otobüsü ile 17 ilçede sahaya çıkan 153 Çözüm Merkezi ekipleri, vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor, çözüm odaklı yaklaşımı ile sahada doğrudan iletişim kurarak çözüm üretiyor. Önemli gün ve haftalar, yerel etkinlikler ve fuarlarda da Mobil Çözüm Aracı yerini alarak hizmet sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri, 17 ilçede görev yapan muhtarları da yerinde ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan dinliyor, çözüm odaklı iletişim kuruyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Alo 153 Çözüm Merkezi' ile Hızlı ve Etkin Hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
