Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra\'da 153 Çözüm Merkezi ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinde Alparslan Türkeş Parkı'nda kurduğu 153 Çözüm Merkezi standı ile vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri tek tek dinleyerek ilgili birimlere aktarıyor.

Şehrin talep ve beklentilerine cevap vererek çalışmalarını şekillendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın önderliğinde her fikre, her öneriye kıymet veriyor. Seçim çalışmaları döneminde de Samsun'a vatandaşların fikriyle yön vereceklerini belirten Başkan Doğan, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşlarla belediye arasında gönül köprüsü kuruyor. Bu kapsamda 153 Çözüm Merkezi tarafından başlatılan anket çalışması tüm hızıyla sürüyor.

İnsan odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarına şekil veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin taleplerini vatandaşlardan birebir dinleyerek yol haritasını oluşturuyor. 153 Çözüm Merkezi ile Samsun'un sesine kulak vermeyi sürdüren Büyükşehir ekipleri Cumhuriyet Meydanı, Atakum Çobanlı İskelesi ve Canik Meydanı'nda kurduğu stantların ardından bu sefer Bafra'da vatandaşlarla buluştu. Bafra'da Alparslan Türkeş Parkı'nda stant kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri stant alanına gelen vatandaşlarla birebir görüşerek onların talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar, kentle ilgili beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan iletme fırsatı bulurken ekipler de her bir vatandaşın ilettiği talep ve şikayetleri tek tek not aldı. Katılımcılara yapılan memnuniyet anketleri ile vatandaşların şehre dair beklentileri ve önerileri daha kapsamlı bir şekilde toplandı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki çeşitli hizmet alanlarında ne gibi iyileştirmeler yapabileceği konusunda daha sağlıklı veriler elde edildi. - SAMSUN