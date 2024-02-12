Samsun Büyükşehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Ücretsiz Doğalgaz Bağlıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 111 aileye doğalgaz için tesisat, kombi ve abonelik desteği sağlanarak hava kalitesinin artırılması hedefleniyor.

'Yaşamak için havanı koru' anlayışıyla yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdi. Bu amaçla; sosyal yardımlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nden kömür desteği alan evler için doğalgaz dönüşüm süreci başlatıldı.

Öncelik İlkadım

Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliği değerinin katı yakıt kullanımına bağlı olarak en yüksek ilçe olduğu İlkadım ilçesinde çalışmalarına başladı. İlk olarak "Tesisat Sizden Kombi Büyükşehir'den" kampanyasıyla 20 evde katı yakıt kullanımı önlendi. Ardından da belirlenen 91 ihtiyaç sahibi için tesisat ve kombi desteği başladı. Ekipler belirlenen evlerde tesisat döşemesi, kombi takılması ve abonelik işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmaların 2 ay içinde tamamlanmasıyla 91 evde daha katı yakıt kullanılmasının önüne geçilecek.

380 ton karbon gazı (CO2) salınımı önlenecek

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'ni başlattık. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verilerine göre hava kalitesinin en kötü olduğu ilçenin İlkadım olduğunu gördük. Bunun nedeni katı yakıt kullanımının daha fazla olması. 11 mahalleyi kapsayan bir alan belirledik. Özellikle sosyal amaçlı yardımlar kapsamında kömür desteği alan 91 konuta öncelik verdik. ve bu süreci başattık. Daha önce de 20 konuta kombi desteği vermiştik. Şimdi de 91 konutta tesisat, kombi, abonelik işlemlerini de biz yaparak bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Böylelikle proje tamamlandığında İlkadım'da 111 konutta katı yakıt kullanımının önüne geçeceğiz. Bu 380 ton karbon gazı(CO2) salınımının önüne geçmek demek" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir bizi kömür derdinden kurtardı"

Doğalgaza kavuşacak vatandaşlardan Aynur Akan "Büyükşehir bizi kömür derdinden kokudan pislikten kurtardı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Nurettin Akan ise "Allah razı olsun. Kömürden kurtulduk. Bizim için bu çok iyi oldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN