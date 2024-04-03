Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Etkinlik Düzenledi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerle ilgili toplumda farkındalık oluşturulması için çalışmalar düzenliyor ve bu alanda yapılan çalışmaları da destekliyor. Bu kapsamda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte engelli bireyler güzel bir gün geçirdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğinde otizmli bireyler için özel bir etkinlik düzenledi. Otizmli çocukların eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmeleri için Ramazan ayı konseptli program hazırlandı. Etkinlik alanlarında kurulan oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda çocuklar gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi olarak Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'na misafir olduk. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Nisan ayı başta olmak üzere yıl boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi olarak otizmli bireylere ve ailelerine çeşitli alanlardaki hizmetlerimizle destek oluyoruz. Düzenlediğimiz ve katkıda bulunduğumuz etkinliklerle otizmi çocuklarımız için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş ise şunları söyledi:

"Okulumuz orta ve ağır düzeyli zihinsel engelli öğrencilerle birlikte otizm spektrum bozukluğu tanısı olan öğrencilere hizmet veren bir okul. 6-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet veriyoruz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için özel bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimize Ramazan Ayı münasebetiyle Ramazan konseptini de katmak istedik. Bu özel gün, dünyadaki tüm otizmli bireylere yaklaşım tarzımızın değişmesi ve farkındalığın oluşması için kabul edilmiş bir gün. Biz de bugün burada bu etkinlikle birlikte çocuklarımızla hoş bir zaman geçirmek istedik." - SAMSUN