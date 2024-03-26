Samsun Büyükşehir Belediyesi \'Kardeşlik İftarı\' düzenledi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" nedeniyle 'Kardeşlik İftarı' düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen iftar programı öncesinde çocuklar, düzenlenen etkinlik alanında eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölye çalışmalarına katılıp oyunlar oynadı.

İftar sonrasında konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İslam dünyası büyük bir zulüm altında. Filistin bizim ciğerparemiz. Yüreğimiz yanıyor. Filistin'de kardeşlerimizi katledenler, gelecekte kendi nesillerine nasıl muamele edileceğini belirlemiş oluyorlar. Aynı muamele ile karşı karşıya kalacakları aşikar. Bunun affı, merhameti olmaz. Bunu hep birlikte aklımıza, gönlümüze kazıyoruz. Buradaki her çocuğumuz, gencimiz bir dünya demek çocuklarımızı seviyoruz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Şu an Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Özellikle pek çok çocuk yetim kalıyor. İnanıyorum ki yarınlar o yetim çocukların omzunda bambaşka bir dünyaya vesile olacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise "Bugün dünyanın bir ucunda yaşanan acılar, dramlar var. Yüreğimiz şu anda Filistin'de, Gazze'de ve ne yazık ki orada acılar çekerken dimdik durabilen kardeşlerimizde. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

İftar programına ayrıca AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN