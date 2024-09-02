Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Kedi Kasabası\'na Özenli Bakım

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Kedi Kasabası"na getirilen kediler, onlar için özenle yapılan evlerde sevgi ve şefkat dolu ellerde iyileşiyor, huzurlu bir yaşam sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi bünyesinde yaklaşık 20 dönümlük bir arazide kurulan 'Kedi Kasabası' kedilere yuva oluyor. Her canlının yanında olan bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Patili dostlarımız bize emanet" dedi.

Kedi Kasabası örnek teşkil ediyor

Örnek teşkil eden yapıdaki Kedi Kasabası'nın içerisinde kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra bungalov evler, tırmanma ve beslenme alanları ahşap köprü gibi oyun alanları da bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nden veya ilçe belediyelerden gelen yetişkin ve yavru kedilerin her türlü tedavileri buradaki klinikte yapılıyor.

Türkiye'de örnek teşkil edebilecek çok geniş kapsamlı bir yer olan Kedi Kasabası'na aylık olarak yaklaşık 300 hasta kedi geliyor. Gelen kediler sağlıklı ise genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir bulgu rastlanmazsa belli bir süre gözetim altına alınıyorlar. Hasta olan kediler, gerekli durumlarda üniversitenin Veteriner Fakültesi Hastanesine sevk ediliyor. Sağlıklı olduğuna kanaat getirilen kedilere kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Gerekli tedaviler ve uygulamalar yapıldıktan sonra onlar için hazırlanmış olan alanda yaşamaya başlıyorlar. Kedilerin beslenme, bakım ve temizliği için de özel olarak ilgileniliyor.

"Can dostlarımız bize emanet"

Her canlının yanında olan bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Patili dostlarımız bize emanet. Kedi Kasabamız ile can dostlarımıza şefkatli bir yuva oluyoruz. Bakımlarını gerçekleştiriyor, tedavi ediyor, sevgimizi paylaşıyoruz. Bizler sevgiyi merkeze alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Doğaya, insana, tüm canlılarımıza aynı sevgi ve saygıyla yaklaşıyoruz. Kedi Kasabamızı bu anlamda çok kıymetli buluyorum" diye konuştu. - SAMSUN