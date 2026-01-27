Samsun Büyükşehir\'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği

"Büyükşehir'le Tutun, Güvende Kal" mottosuyla özel bireylere yönelik ev içi tutunma aparatı kurulum hizmetini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişleterek uygulamayı 17 ilçede hayata geçiriyor.

"Engelsiz Samsun" vizyonu ile özel bireylerin yaşamına dokunan Samsun Büyükşehir Belediyesi özel bireyler için hayata geçirdiği ev içi tutunma aparatı desteğini tüm ilçelere yaydı. 17 ilçedeki tüm vatandaşların başvurularını yapabileceği proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere ücretsiz olarak ev içi tutunma aparatları kuruluyor. Tuvalet ve banyolara dayanıklı ve güvenli tutunma aparatları, duvar kolları ile çeşitli yardımcı ekipmanların montajı uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu projeyle özel bireylerin kendi yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri ve ev içinde sıkça karşılaşılan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ev içi tutunma aparatı kurulumu için 17 ilçeden başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden alınıyor. - SAMSUN