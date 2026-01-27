Samsun Büyükşehir'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun Büyükşehir'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği

Samsun Büyükşehir\'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği
27.01.2026 14:01  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Samsun' vizyonuyla özel bireyler için ev içi tutunma aparatı kurulum hizmetini 17 ilçeye genişletti. Proje kapsamında, vatandaşlar ücretsiz olarak tutunma aparatı montajı için başvuruda bulunabiliyor.

"Büyükşehir'le Tutun, Güvende Kal" mottosuyla özel bireylere yönelik ev içi tutunma aparatı kurulum hizmetini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişleterek uygulamayı 17 ilçede hayata geçiriyor.

"Engelsiz Samsun" vizyonu ile özel bireylerin yaşamına dokunan Samsun Büyükşehir Belediyesi özel bireyler için hayata geçirdiği ev içi tutunma aparatı desteğini tüm ilçelere yaydı. 17 ilçedeki tüm vatandaşların başvurularını yapabileceği proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere ücretsiz olarak ev içi tutunma aparatları kuruluyor. Tuvalet ve banyolara dayanıklı ve güvenli tutunma aparatları, duvar kolları ile çeşitli yardımcı ekipmanların montajı uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu projeyle özel bireylerin kendi yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri ve ev içinde sıkça karşılaşılan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ev içi tutunma aparatı kurulumu için 17 ilçeden başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden alınıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:09:33. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir'den 17 ilçeye ev içi tutunma aparatı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.