Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin 153 Restoran\'ı Kent Park\'ta hizmete açıldı

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hem ekonomik hem de lezzetli yemeği Samsunlularla buluşturduğu 153 Restoran'ın, Kent Park'ta hizmet vermeye başlayan 3'üncü şubesi de yoğun ilgi gördü. Şube sayısını 3'e çıkardıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsanımızı merkeze alarak şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik noktasında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın her keseye uygun lezzetli yemeği vatandaşlarla buluşturduğu "153 Restoran" projesi de oldukça dikkat çekiyor. İlki İlkadım'da İlçe Transfer Merkezi'nin olduğu alanda, ikincisi Atakum'da OMÜ Rektörlük/Batı Garajı tramvay durağının yanında açılan ve yoğun ilgi gören 153 Restoran'ın üçüncüsü de Kent Park'ta hizmet veriyor. Her gün farklı alternatiflerin yer aldığı 153 Restoranlarda çorba 20 TL, ana yemek 40 TL, tabldot ise 70 liradan satışa sunuluyor.

"Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız"

153 Restoran'ın üçüncüsünün de dün itibariyle hizmete başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz her zaman her koşulda hemşerilerimizin yanında olacağımızın sözünü verdik. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. 153 Restoran bizim öncelik verdiğimiz işlerin başında geliyordu. Göreve başlar başlamaz hayata geçirdik. Üçüncü şubemizi de Kent Park'ta hizmete açtık. Hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Samsun'umuz çok özel bir şehir. Hemşehrilerimiz de her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Her gün sağlıklı, uygun fiyatlı ve lezzetli yemekleri binlerce hemşerimizle buluşturuyoruz. Şehrimize tekrar hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN