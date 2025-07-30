Samsun Büyükşehir, güzergahı değişen otobüs hatlarını açıkladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir, güzergahı değişen otobüs hatlarını açıkladı

Samsun Büyükşehir, güzergahı değişen otobüs hatlarını açıkladı
30.07.2025 14:29  Güncelleme: 14:32
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda başlatılacak altyapı ve üstyapı dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergahlarında geçici değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda başlatılacak altyapı ve üstyapı dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergahlarında geçici değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Samsun'un ana ulaşım arterlerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda kapsamlı bir dönüşüm projesi başlıyor. Modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar, araç trafiğiyle birlikte toplu taşıma düzenini de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda bazı duraklar geçici olarak hizmet dışı kalacak, bazı otobüs hatlarının güzergahları ise yeniden düzenlenecek.

Geçici olarak hizmet verilmeyecek duraklar açıklandı

Çalışmalar süresince hizmet dışı bırakılacak duraklar ve etkilenen hatlar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şöyle açıklandı:

E6 Ekspres Hattı: Okullar Bölgesi, Okullar Kavşağı, Alparslan Bulvarı 1, Mimar Sinan Evler ve Seyir Terası duraklarında hizmet verilmeyecek. Hat, diğer duraklardan seferlerine devam edecek.

20 Numaralı Hat: Okullar Bölgesi ve Bahçeşehir Koleji duraklarında geçici süreyle duraklama yapılmayacak.

R6T Ring Hattı: Okullar Bölgesi ve Beypınar Cami duraklarında hizmet sunulmayacak.

R13 Ring Hattı: Barış Sitesi, 112 Acil Çağrı Merkezi, Özkar Doğar Sitesi, 928. Sokak, Boğaziçi Koleji ve 889. Sokak durakları dönüşüm süresi boyunca kullanılamayacak.

Trafik yönlendirmelerine dikkat uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sürücü ve yolcuların hem kendi güvenlikleri hem de çalışmaların aksamadan ilerleyebilmesi için trafik işaretlerine ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Güzergah değişiklikleri ve durak güncellemeleriyle ilgili detaylı bilgiye Samulaş'ın internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir, güzergahı değişen otobüs hatlarını açıkladı - Son Dakika

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