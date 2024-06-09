Samsun Canik Belediyesi Yeni Projelerle İlçeyi Donatmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun Canik Belediyesi Yeni Projelerle İlçeyi Donatmaya Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Sandıkçı, ilçenin modern şehir kimliği kazanması için eserlerle donatmaya devam edeceklerini belirtti.

09.06.2024 16:28
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin yükselen değerini yeni projeler ve yatırımlarla taçlandıracaklarını ifade etti. Canik'in, modern şehir kimliği kazanmasında önemli rol oynayacak olan eserleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeyi eserlerle donatmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik'e yeni eser ve hizmetler kazandırmak için durmadan çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Sandıkçı, "Halihazırda olan çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürürken, ilçemize kazandıracağımız yeni yatırımların planlamalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte sorunsuz ulaşım, güçlü altyapı ve yeni sosyal donatı alanları için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı sahada takip ediyor, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, Canik'imize yeni ve ömürlük eserler kazandıracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Canik Belediyesi Yeni Projelerle İlçeyi Donatmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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