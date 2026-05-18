Samsun'da 1919 metrelik dev bayrakla coşkulu 'Fener Alayı ve Gençlik Haftası' yürüyüşü

18.05.2026 21:00  Güncelleme: 21:05
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağıyla Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte coşkulu anlar yaşandı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 metrelik bayrakla "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" düzenlendi.

Gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 19 Mayıs ruhu kentte coşkuyla yaşatıldı. Saat 19.19'da başlayan yürüyüş için vatandaşlar ve protokol üyeleri Uğur Mumcu Parkı mevkisinde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek 19 Mayıs Bulvarı'nı takip etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşurken, güzergah boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla korteje destek verdi. Gençlerin taşıdığı 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı yürüyüşe ayrı bir anlam kattı. Program, İstiklal Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar, hep birlikte marşlar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Tarihimizi bilmek, milli mücadele ruhunu yaşamak ve geleceğe güvenle adım atabilmek için çok önem taşıyor. Bu nedenle bu günlerin canlandırılması ve hepimizin bu günler için yeniden bir araya gelmesi gerekiyor. Milli benliğimizi canlı tutmamız gerekiyor. Bu nedenle biz de Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak buraya geldik" dedi.

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

