Samsun'da 2025'in ilk 5 ayında 32 bin aileye destek sağlandı - Son Dakika
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Samsun'da 2025'in ilk 5 ayında 32 bin aileye destek sağlandı

Samsun\'da 2025\'in ilk 5 ayında 32 bin aileye destek sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından aile yılı kapsamında 2025'in ilk 5 ayında 32 bin aileye çeşitli destekler sağlandı.

15.05.2025 15:32  Güncelleme: 15:37
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından aile yılı kapsamında 2025'in ilk 5 ayında 32 bin aileye çeşitli destekler sağlandı.

2025 yılının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, Samsun Büyükşehir Belediyesi de aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik etkinlik, destek çalışmaları ve programlarına hız verdi. 2025 yılında evlenen çiftlere gelinlik damatlık yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kartları, taşınma ve eşya desteğinde bulundu. Ekonomik zorlukların aile iletişimini olumsuz etkilememesi anlayışı ile 2025 yılının ilk 5 ayında 32 bin aileye destek sağlandı. Aile kurumun güçlendirilmesi anlayışı ile SADEM'de 2 bini aşkın çocuk, ergen ve yetişkin bireye psikolojik danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı hizmeti sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, aile ilişkilerini güçlendirmekten, bireysel gelişime katkı sunmaya geniş bir eğitim programı ile güçlü aile hedefine katkı sundu. Aile Akademisi programı ile yüzlerce aileye ulaşarak, mutlu bir aile için yüzlerce aileye ışık olan Büyükşehir, ailenin en önemli yapı taşı olan kadınları meslek kursları ile 2025'te de desteklemeyi sürdürdü. Etkinlik ve eğitim programları ile de onların hayatını renklendirdi. Ailenin rolünün farkında olan bir anlayış ile ailenin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısı ile de aileleri yalnız bırakmadı. Yaşlılardan engellilere, şehit ailelerinden gazilere ve çocuklardan gençlere geniş bir yelpazede ziyaretler düzenledi. Ailelerin evlerine misafir olan Büyükşehir Belediyesi taleplerini dinledi, gönüllerine dokundu. Aile haftası programları kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Tütün İskelesi'nde başlayan yürüyüş Bandırma Müze Gemi'de sona erdi.

"Samsun olarak büyük bir aileyiz"

Bu yıl aile kurumuna yönelik çalışmalara daha da hız verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz aileyi toplumun temel direği olarak görüyor, bu anlayış ile hareket ediyoruz. Aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiği inancı ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi ile biz de Büyükşehir Belediyesi olarak aile kurumuna yönelik çalışma tempomuzu daha da artırdık. Etkinliklerden eğitimlere, sosyal desteklerden ekonomik desteklere kadar çok geniş bir alanda hemşehrilerimize hizmet sunuyoruz. Çünkü her bir hanemizle Samsun olarak çok güzel ve büyük bir aile olduğumuzu biliyoruz. Daha mutlu bir Samsun'un da her haneye ulaşabilmek her gönle dokunabilmekle mümkün olduğuna inanıyor bu anlayışla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 2025'in ilk 5 ayında 32 bin aileye destek sağlandı - Son Dakika

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