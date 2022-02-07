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Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım - Son Dakika

Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım

07.02.2022 18:56
Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2021 yılında 235 bin 141 kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2021 yılında 235 bin 141 kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım yapıldı.

İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Samsun genelinde yürütülen çalışma ve projelerin görüşüldüğü toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, ilçe kaymakamları ile il ve ilçe SYDV müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yardıma muhtaç vatandaşların devletin sağladığı imkanlarla buluşturulması ve bu konuda başvuru beklemeden gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespiti için toplumun her kesimine ulaşmanın önemine değinerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Samsun genelinde vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, ilçe kaymakamları ve SYDV müdürlerine, devletin şefkat elinin uzanmadığı hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması için çalışmalarına titizlikle devam etmeleri talimatı verdi.

Samsun İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla; 2021 yılında 235 bin 141 kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım yapıldığını dile getiren Vali Dağlı, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet projesi olan VEFA projeleri kapsamında 15 ilçe SYDV'nin çalışmalarını tamamlayarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"12 ilçemizin VEFA projesi yaklaşık 4 milyon TL bütçe kaynağı ile onaylanmıştır. Onaylanan projelerle 489 fayda sahibi yaşlı ve engelli vatandaşımızın evlerinin temizliği yapılacak ve bu alanda 41 kişi istihdam edilecektir. Projelerin tamamı onaylandığında toplam 4 milyon 935 bin TL kaynak sağlanmış olacak ve 51 kişi istihdam edilerek 635 yaşlı ve engelli vatandaşımıza hizmet götürülecektir." - SAMSUN

Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım

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Türk Lirası, Hisarcık, Engelli, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım - Son Dakika
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