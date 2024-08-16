Samsun\'da 3 Bin Çocuğa Bisiklet ve Hediyeler Verildi

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Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' çerçevesinde 3 bin çocuk, bisiklete ve farklı hediyelere kavuşmanın sevincini yaşadı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi'nin ödül töreni gerçekleştirildi. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine çocuklar ve aileleri katıldı. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazını camide kılan 3 bin çocuğa bisiklet, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, kulaklık ve kırtasiye seti verildi.

Programda çocuklara hitaben konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yarınlarımız sizlere emanet. Bu anlamda milli ve manevi değerler başta olmak üzere akademik olarak, bilim, fen olarak her alanda sizlere hizmet etmeye gayret ettik. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu proje ile sizleri camiye göndererek sadece dini ve milli değerleri kazandırmayı hedeflemedik. Sabah namazında uyanarak, yatağınızdan kalkarak, abdest alıp camiye gitmek için harcadığınız emek var ya, işte size şunu öğrettik: Bir şeye emek verdiğinizde bir şeylere ulaşabileceğinizi size kazandırmak istedik. Bu yaşta bu alışkanlığı size vermek istedik. Uykunuzdan fedakarlık ettiğinizde, bir disiplin içine girdiğinizde bir şeylere ulaşabileceksiniz" dedi.

Programda ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar da bir konuşma yaptı.

İlk defa bisiklet sahibi olan bazı çocuklar ise mutluluklarını dile getirdi. Program hediye dağıtımı ve toplu fotoğraf ile sona erdi. - SAMSUN